Ядерную сделку с Ираном можно спасти путем корректировки, считает посол Израиля в РФ

*** В Израиле не испытывают опасений по поводу возможной реакции Тегерана на разрыв соглашения
Москва. 11 февраля. ИНТЕРФАКС - В Израиле считают, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг ядерной программы Ирана нужно корректировать, его "можно спасти", при этом не испытывают опасений насчет возможной реакции Тегерана на разрыв соглашения.
"Мы не против соглашения, но его нужно корректировать. Это соглашение можно спасти. И спасение пойдет на руку всем, нам тоже. Мы поддерживаем позицию президента США (Дональда) Трампа", - сказал посол Израиля в России Гарри Корен в интервью "Интерфаксу".
На вопрос, поднималась ли тема СВПД на переговорах в Москве в ходе недавно состоявшегося визита премьер-министра Биньямина Нетаньяху, посол ответил: "Надеюсь, что мы увидим достижение договоренности по этому вопросу. Предпринимаются определенные дипломатические шаги не только Россией, но и другими странами. Надеюсь, что они приведут к результату".
"Честно говоря, мы не испытываем особых опасений, как Иран отреагирует, если это соглашение будет разорвано", - признался посол.
"Россия входит в число стран-переговорщиков по ядерной проблеме Ирана, это доказывает, что она, как и другие страны, подписавшиеся под данным документом, знала, что у Ирана была военно-ядерная программа, и то, что Иран пытался это скрыть. От России и от других партнеров мы знаем с их же слов, что соглашение неидеально, но все-таки якобы это лучше, чем не иметь его вовсе. И здесь, как говорят в Одессе, две большие разницы. То, что для одних, включая Россию, - наименьшее из зол, для нас - этого недостаточно", - пояснил он позицию Израиля.
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