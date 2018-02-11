Премьер Южной Кореи устроил обед в честь руководства северокорейской делегации на Олимпиаде - СМИ

Премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ен встретился за обедом с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нама и Ким Е Чжон - младшей сестрой лидера Северной Кореи Ким Чен Ына - и других членов делегации.
Северокорейские представители прибыли в Южную Корею для участия в церемонии открытия зимних Олимпийских игр.
Накануне северокорейскую делегацию принял президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, Ким Ен Чжун от имени своего брата пригласила главу южнокорейского государства посетить Пхеньян, а также передала письменное послание Ким Чен Ына.
Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило в воскресенье, что северокорейская делегация провела в Южной Корее "откровенные и беспристрастные" переговоры. Вместе с тем, как обратили внимание наблюдатели, в сообщении агентства не упоминается о приглашении Ким Чен Ына Мун Чжэ Ину.
Вице-президент США Майк Пенс заявил по итогам посещения Южной Кореи для участия в церемонии открытия Олимпийских игр, что Вашингтон, Сеул и Токио сохраняют единство позиций по северокорейской ракетно-ядерной программе.
"Нет никаких темных пятен в позициях США, Южной Кореи и Японии в вопросе продолжения изоляции Северной Кореи экономически и дипломатически до тех пор, пока она не окажется от ядерной программы и программы разработки баллистических ракет", - сказал М.Пенс журналистам, сопровождавшим его в ходе визита.
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