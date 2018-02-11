Узбекистан и Афганистан готовы к совместной борьбе с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков

Представители Узбекистана и Афганистана в ходе совместной комиссии в Ташкенте договорились об активизации сотрудничества в сфере безопасности.
Первое заседание узбекско-афганской совместной комиссии по вопросам безопасности состоялось накануне, сообщили в воскресенье СМИ Узбекистана.
С узбекской стороны комиссию возглавил секретарь совета безопасности при президенте Узбекистана Виктор Махмудов, с афганской - старший советник президента Афганистана по вопросам национальной безопасности Мухаммад Ханиф Атмар.
Как отмечается, договоренность о создании комиссии была достигнута в ходе официального визита Президента Афганистана Мохаммада Ашрафа Гани в Узбекистан 4-6 декабря. В состав комиссии также вошли представители аппарата Советов безопасности, силовых и правоохранительных органов Узбекистана и Афганистана.
"В ходе заседания были рассмотрены состояние и перспективы сотрудничества между Узбекистаном и Афганистаном в борьбе с терроризмом и экстремизмом, вопросы противодействия торговле оружием и незаконному обороту наркотиков, легализации преступных доходов и другим формам транснациональной организованной преступности", - говорится в сообщении СМИ.
По их данным, состоялся обмен мнениями по вопросам активизации взаимодействия в сфере предупреждения и пресечения таможенных правонарушений, обеспечения безопасности государственных границ.
"Стороны выразили готовность к расширению как двустороннего, так и многостороннего сотрудничества в реализации совместных проектов в транзитно-транспортной, инфраструктурной, торгово-экономической, инвестиционной, энергетической и других жизненно важных сферах", - отмечают СМИ.
В этой связи была подчеркнута важность обеспечения безопасности и бесперебойного осуществления совместных проектов развития и инфраструктурных проектов, включая строительство железной дороги Мазари-Шариф - Герат и линии электропередачи Сурхон - Пули-Хумри, а также защиты производственных предприятий, центров, торговых домов в Кабуле и Мазари-Шарифе.
Как отмечается, на заседании была подтверждена тесная взаимосвязь вопросов мира, устойчивого развития и безопасности в обеспечении долгосрочной стабильности в Афганистане и Центральной Азии. В этой связи была подчеркнута важность оказания поддержки Афганистану путем расширения регионального сотрудничества и более эффективного использования политико-дипломатических инструментов решения афганской проблемы с целью создания в Центральной Азии зоны мира, сотрудничества и процветания.
"Результаты, достигнутые по итогам первого заседания узбекско-афганской совместной комиссии по вопросам безопасности, будут способствовать дальнейшему развитию отношений Узбекистана и Афганистана в сфере обеспечения безопасности и разработке стратегических проектов", - отметил советник президента Афганистан по вопросам национальной безопасности Ханиф Атмар, слова которого цитируют СМИ.
По итогам первого заседания узбекско-афганской совместной комиссии по вопросам безопасности подписан соответствующий протокол.
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