Западные страны не имеют средств противодействия оперативно-тактическим ракетным комплексам (ОТРК) "Искандер-М", заявил генеральный конструктор "Конструкторского бюро машиностроения" (входит в холдинг "НПО "Высокоточные комплексы") Валерий Кашин.

"Это действительно эффективное оружие. Это высокоточное оружие, которое с хирургической точностью обеспечивает поражение. Реально у Запада из того, что нам известно и из того, что они анонсируют как перспективное, нет пока у них таких средств противодействия", - сказал В.Кашин в программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда".

"Искандеры-М" способны пробить систему противоракетной обороны (ПРО) противника. Как это делается, В.Кашин не стал уточнять.

"Эти слова слишком серьезные, чтобы они произносились голословно. Более подробно я бы не стал эту тему развивать, но поверьте, что это так", - сказал генконструктор КБМ.

В свою очередь, заместитель начальник научно-технического направления по разработке комплекса "Искандер-М" КБМ Валерий Дробинога сообщил, что "Искандер-М" оснащается в том числе и гиперзвуковыми ракетами.

"Вот эта ракета имеет скорость на траектории до шести Маха - шесть скоростей звука. Для ракеты это очень много. Управляется на всей траектории, имеет минимальную эффективную поверхность рассеивания", - сказал В.Дробинога.

В свою очередь, командир одной из ракетных бригад, оснащенных "Искандерами-М", чье имя не называется, заявил, что при необходимости по элементам системы ПРО противника может быть нанесен массированный ракетный удар "Искандерами-М".

"Если будет указание поразить систему ПРО, однозначно будет нанесен массированный ракетный удар всеми пусковыми установками. Я сильно сомневаюсь, что одну-две (ракеты) они смогут остановить, потому что траектория ракеты не поддается описанию, она сама ее придумывает. Мы разговаривали с разработчиками, они не знают, как она может лететь", - сказал офицер.

Недавно стало известно, что ОТРК "Искандер-М" появились в российском Калининграде. Это подтвердил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Отвечая на вопрос "Интерфакса", соответствует ли эта информация действительности, В.Шаманов сказал: "Разместили мы, и что теперь?"

Председатель комитета отметил, что размещение комплексов "Искандер" в Калининградской области является ответом на размещение военных объектов на сопредельных территориях.

Отвечая на вопрос, следует ли этим странам бояться размещения "Искандеров", В.Шаманов сказал: "Им нужно всего бояться, потому что размещение иностранной инфраструктуры автоматически попадает в перечень ударов, подлежащих первоочередному уничтожению".

Он напомнил, что Россия неоднократно заявляла, что будет адекватно реагировать на те угрозы, которые исходят от других государств.

Ранее министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил агентству BNS, что Россия разместила в Калининградской области комплексы "Искандер-М". По его словам, раньше эти ОТРК доставлялись сюда для проведения учений, однако "на этот раз ситуация иная - это размещение на постоянной основе, при наличии всей необходимой для этого инфраструктуры". "Искандеры" в 12 часов должны были быть выгружены в Калининградском порту", - сказал Р. Кароблис в Рукле.

Тем временем, в штабе Балтийского флота России не комментируют информацию о размещении под Калининградом оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандерм-М". "Без комментариев", - сказали "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе флота.

31 января в министерстве обороны России заявили, что в Калининградской области создана инфраструктура для развертывания комплексов "Искандер-М".

"Готовность строительно-монтажных работ первого этапа составляет 100%. В эксплуатацию передано восемь тентомобильных укрытий, котельная, инженерные сети, завершено благоустройство", - сказал командир дислоцированной в Калининградской области ракетной бригады Анатолий Городецкий в прошлую среду на едином дне приемки военной продукции.

Сообщалось, что в 2018 году комплексы "Искандер-М" получит 152-я гвардейская ракетная бригада (г.Черняховск, Калининградская область).

Как сообщал "Интерфакс", в Калининградской области уже развернуты передовые российские системы ПВО - С-400, а также береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион"

ОТРК "Искандер-М" (разработки "Конструкторского бюро машиностроения", входит в холдинг "НПО "Высокоточные комплексы") способен поражать цели на дальности до 500 км. В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.

Генеральный конструктор КБМ Валерий Кашин сообщил журналистам, что "Искандер-М" имеет, как минимум, семь типов ракет. "Создано еще несколько типов ракет, внешне они между собой не отличаются. Сейчас у него семь типов ракет, а может и больше", - сказал В.Кашин.

По официальным данным, дальность полета ракет ракетного комплекса "Искандер" - 500 км. "Искандер-М" может нести специальную (ядерную) боевую часть.