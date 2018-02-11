Отряд военной полиции вернулся из сирийского Алеппо в Чечню - Кадыров

Около 400 сотрудников военной полиции вернулись домой после полутора лет службы в Сирийской Арабской Республике, сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

"В Чеченскую Республику прибыл личный состав батальона военной полиции министерства обороны РФ, который в последние полтора года нёс службу в сирийском городе Алеппо. На наших военнослужащих были возложены исключительно ответственные задачи, связанные с охраной важнейших объектов Минобороны РФ, поддержкой общественного порядка, обеспечением безопасности гражданского населения, достижением мирного урегулирования конфликта в САР", - написал Р.Кадыров на своей странице в социальной сети "Вконтакте".

Глава Чечни заявил, что военнослужащие "с честью справились со своими служебными обязанностями".

"393 бойца под командованием майора Руслана Нумухаджиева благополучно вернулись домой. По случаю прибытия батальона в городе Грозном состоялся торжественный митинг", - написал Р.Кадыров.

Он сообщил, что выразить слова признательности прибыл заместитель начальника Главного управления военной полиции министерства обороны РФ генерал-майор Виталий Кох. Ряд военнослужащих удостоились почетных государственных наград.