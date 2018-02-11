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Дальнее зарубежье 11.02.2018 14:59

Израиль не допустит военного присутствия Ирана у своих границ - израильский министр

Нанесение ударов по позициям иранских военных в Сирии является сигналом Израиля о том, что он не потерпит иранского военного присутствия у своих границ, заявил израильский министр разведки Исраэль Кац, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Он подчеркнул в воскресенье, что у иранцев будет время "осмыслить, понять и спросить, каким образом Израиль узнает, как наносить удары по этим объектам".

Накануне ВВС Израиля нанесли авиаудары по позициям иранских военных в Сирии. Целями ударов стали четыре позиции иранских войск и восемь сирийских. Сирийские ПВО отчитались об одном сбитом израильском самолете.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о перехвате в субботу иранского беспилотника над израильской территорий, а также прокомментировал авиаудары по иранским позициям в Сирии.

Он заявил, что Иран использует сирийскую территорию для организации агрессии против Израиля, а также заверил, что его страна будет защищаться от любых атак извне.

Представитель госдепартамента США Хизер Нойерт заявил, что Тегеран несет ответственность за субботний инцидент на границе между Сирией и Израилем.

"США глубоко обеспокоены эскалацией напряженности в районе израильской границы, и решительно поддерживают право Израиля на самооборону", - говорится в заявлении дипломата, поступившем в "Интерфакс" в ночь на воскресенье.

В нем указывается, что Тегеран "планирует путем эскалации угроз" добиться доминирующего положения в регионе, "рискуя народами - от Йемена до Ливана".

Госдеп потребовал прекратить такие действия, "подрывающие мир и стабильность".

С аналогичным заявлением выступила представитель Белого дома Сара Сандерс.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, МИНИСТР, ИРАН, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]