Финального решения о поставках С-400 Саудовской Аравии пока нет - Чемезов

Россия и Саудовская Аравия пока не достигли финальной договоренности о поставках систем противовоздушной обороны С-400, переговоры продолжаются, сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в интервью газете Washington Post.

"И с Саудовской Аравией мы в процессе переговоров - нет финального решения еще", - сказал глава "Ростеха", отвечая на вопрос об С-400.

Ранее представители ФСВТС России и "Рособоронэкспорта" заявляли, что контракт на поставку С-400 Саудовской Аравии подписан.

Помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин на этой неделе в интервью газете "Коммерсант" заявил, что Россия и Саудовская Аравия подписали "документы" по С-400.

"С Саудовской Аравией переговоры шли сложно, но документы подписаны, параметры их известны", - сказал В.Кожин.

"Не могу сказать, что там все у нас гладко: переговоры продолжаются, в первую очередь потому, что партнеры настаивают сразу на резком рывке, подразумевающем и поставки, и передачу технологий. Мы же, обладая достаточно большим опытом, уважая и оценивая потенциал партнера, предлагаем все-таки двигаться step by step. Сначала поставка законченного вооружения, освоение и понимание его, ознакомление наших специалистов с возможностями противоположной стороны. Это сложная цепочка, поэтому мы и говорим партнерам, что не надо спешить", - сказал В.Кожин.

Ранее сообщалось, что Россия начала поставки С-400 по контракту в Китай. Официально сообщалось также о контракте на поставку четырех дивизионов С-400 Турции. В.Кожин ранее заявлял "Интерфаксу", что часть систем Анкара покупает в кредит.

5 ноября 2017 года в пресс-службе ФСВТС сообщали, что Россия и Саудовская Аравия подписали контракт на поставку ЗРС С-400.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Две системы С-400 обеспечивают противовоздушную оборону российских баз Хмеймим и Тартус в Сирии, сообщил 23 января в Ханое министр обороны РФ Сергей Шойгу.