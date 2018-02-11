Установлены личности ликвидированных в ходе боестолкновения в Ингушетии боевиков

Опознаны двое боевиков, ликвидированных в ходе контртеррористической операции в Ингушетии, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в воскресенье.
"Установлены личности бандитов, нейтрализованных в ходе контртеррористической операции близ села Али-Юрт Назрановского района. По предварительной информации, это уроженцы Дагестана(Хасавюрта) Абдулла Асхабов и Юнус Ибадиев ", - сказал собеседник агентства.
По имеющимся предварительным данным, уничтоженный в Ингушетии А. Асхабов находился в федеральном розыске за участие в деятельности запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство".
По оперативной информации, он являлся соучастников нескольких терактов на территории России, а также принимал участие в боевых действиях в Сирии на стороне боевиков.
Как сообщал Национальный антитеррористический комитет (НАК), в рамках контртеррористической операции в Назрановском районе Ингушетии около 10:00 близ села Али-Юрт были блокированы двое бандитов, причастных к террористической деятельности. На требование сотрудников правоохранительных органов сложить оружие и сдаться властям они открыли огонь из автоматического оружия. В ходе скоротечного боя оба боевика были нейтрализованы. На месте происшествия обнаружены два автомата, два готовых к применению самодельных взрывных устройства в виде "пояса смертника", компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, боеприпасы, гранаты и специальное снаряжение. Специалистами-взрывотехниками ФСБ России самодельные взрывные устройства в связи с опасностью их транспортировки уничтожены на месте.
Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет. Местонахождение бандитов удалось установить благодаря оперативной информации от местных жителей.
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