Пассажирский Ан-148 исчез с экранов радаров после вылета из Москвы в Орск, связи с бортом нет

Пассажирский лайнер Ан-148 пропал с экранов радаров после вылета из Москвы в Орск, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" после вылета из "Домодедово" исчез с экранов радаров, связи с экипажем нет", - сказал источник.