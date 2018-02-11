Ан- 148 Саратовских авиалиний разбился вблизи деревни Аргуново в Подмосковье

Пассажирский самолет Саратовских авиалиний потерпел крушение после вылета из Домодедово в Орск, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Предположительно самолет разбился в районе деревни Аргуново. Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было", - сказал источник.

Ранее очевидцы сообщали в экстренные службы о падении в Раменском районе Подмосковья самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний".

"Проверяется информация о возможном крушении Ан-148 в Раменском районе, на борту лайнера находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа", - сообщил ранее "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

Пассажирский лайнер Ан-148 пропал с экранов радаров после вылета из Москвы в Орск.

"Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" после вылета из "Домодедово" исчез с экранов радаров, связи с экипажем нет", - сказал источник.

В свою очередь осведомлённый источник сообщил агентству, что самолёт мог упасть между деревнями Аргунцево и Степаново.