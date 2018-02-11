Турецкие военные корабли препятствовали буровой платформе Кипра проследовать к месту добычи газа - власти

Военные корабли Турции остановили плавучую кипрскую буровую платформу The Saipem 12000 и не дали ей проследовать к месторождению газа, где она должна планировала начать работы, сообщили власти Кипра в воскресенье.

Платформа была зафрахтована итальянской компанией Eni.

"С одной стороны, наши действия должны предотвратить все, что может усугубить ситуацию, не игнорируя, разумеется, нарушение международных законов, предпринятых Турцией", - заявил журналистам президент Кипра Никас Ананстасиадис.

Представитель компании Eni подтвердил факт остановки платформы.

В 2011 году возник спор между Кипром и Турцией из-за планов Республики Кипр разрабатывать месторождения углеводородов в своей исключительной экономической зоне. Вместе с тем, Турция пытается помешать разработке, признавая только самопровозглашённую Республику Северного Кипра и угрожая военным решением конфликта.