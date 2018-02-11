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СНГ 11.02.2018 17:51

МЧС подтверждает обнаружение обломков на месте крушения самолета в Подмосковье

Спасатели обнаружили обломки на месте крушения самолета "Саратовских авиалиний" в Подмосковье, сообщает МЧС по Московской области.

"На место убыла оперативная группа Раменского пожарно-спасательного гарнизона. В 15:40 - обнаружение обломков воздушного судна", - сказал представитель ведомства "Интерфаксу".

По его словам, сообщение о пропаже с радаров воздушного судна в районе деревни Степановское поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 14:45.

К устранению последствий крушения привлечены, 34 единицы техники, 167 человек (из них от МЧС - 124 человека) и 21 единицы техники, добавил представитель МЧС.

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Тэги: РОССИЯ, ПОДМОСКОВЬЕ, САМОЛЕТ, МЧС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]