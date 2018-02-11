МЧС подтверждает обнаружение обломков на месте крушения самолета в Подмосковье

Спасатели обнаружили обломки на месте крушения самолета "Саратовских авиалиний" в Подмосковье, сообщает МЧС по Московской области.

"На место убыла оперативная группа Раменского пожарно-спасательного гарнизона. В 15:40 - обнаружение обломков воздушного судна", - сказал представитель ведомства "Интерфаксу".

По его словам, сообщение о пропаже с радаров воздушного судна в районе деревни Степановское поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 14:45.

К устранению последствий крушения привлечены, 34 единицы техники, 167 человек (из них от МЧС - 124 человека) и 21 единицы техники, добавил представитель МЧС.