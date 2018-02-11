Лавров: политика санкций в отношении РФ преследует цель спровоцировать Москву на резкие необдуманные действия

Россию наверняка хотят спровоцировать на действия, позволяющие усилить санкции, и в Вашингтоне не прочь были бы увидеть нервную реакцию Москвы в ответ на санкционную политику, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК) ему был задан вопрос в связи с публикацией "Кремлевского доклада", провоцирует ли американская сторона своими действиями Россию на ответные шаги.

"Думаю, что они не прочь бы увидеть ситуацию, когда Россия будет делать какие-то нервные, резкие телодвижения. Но у нас взвешенная политика, определенная президентом, не склонная к такого рода импровизациям и экспромтам", - сказал министр.

По его словам, линия РФ последовательна и продвигается "независимо от того, какая конъюнктура "на дворе".

"Наверняка есть желающие, которые хотели бы нас спровоцировать на некие действия, позволяющие наращивать санкционное давление на нас и применять прочие принудительные меры (хотя даже без наших резких действий это давление постоянно нарастает). Еще один повод удивляться способностям тех, кто ведет линию на бездумное наращивание санкций", - отметил министр.

С.Лавров выразил мнение, что "те, кто что-то понимает в мировых делах, да и вообще в жизни, уже давно должны были сделать вывод, что попытки изменить нашу политику путем этих санкций бессмысленны".