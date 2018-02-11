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Дальнее зарубежье 11.02.2018 19:56

Россия и Китай не будут "дружить" против США-Лавров

Россия и Китай не намерены совместно действовать против США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Отвечая на вопрос о том, будет ли Россия дружить с Китаем против США, министр сказал: "Не будем".

"Китай также не хочет дружить с нами против США. Мы вообще ни с кем против кого бы то ни было никогда не дружим",- подчеркнул он в эфире программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

"При этом ни мы, ни Китай в своих доктринальных документах никогда никого не называем своими врагами. США стали это делать, еще начиная с администрации Б.Обамы. По-моему, в 2014 г. Б.Обама, выступая на ГА ООН, назвал нас угрозой, а ИГИЛ поставил после нас. Это показывает, в каком русле развивается внешнеполитическая мысль лидеров США",- отметил глава МИД РФ.

"Например, Североатлантический альянс. Американцы каждый божий день "строят" всех его членов на предмет солидарности и того, что Россия - это угроза. Под эту "сурдинку", а они говорят это ежедневно уже многие годы, расширяют присутствие военной инфраструктуры НАТО на территории своих восточно-европейских членов прямо у наших границ. Там уже стоят американские, канадские, немецкие, британские и итальянские бригады. Налицо "палочная дисциплина"",- добавил министр.

"Хотя в двусторонних контактах многие члены НАТО и Евросоюза нам говорят, что они понимают всю бессмысленность и контрпродуктивность этой ситуации. Но солидарность и принцип консенсуса заставляют их идти по этому совсем не нравящемуся им пути",- заключил он.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]