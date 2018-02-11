Россия и Китай не намерены совместно действовать против США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Отвечая на вопрос о том, будет ли Россия дружить с Китаем против США, министр сказал: "Не будем".
"Китай также не хочет дружить с нами против США. Мы вообще ни с кем против кого бы то ни было никогда не дружим",- подчеркнул он в эфире программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).
"При этом ни мы, ни Китай в своих доктринальных документах никогда никого не называем своими врагами. США стали это делать, еще начиная с администрации Б.Обамы. По-моему, в 2014 г. Б.Обама, выступая на ГА ООН, назвал нас угрозой, а ИГИЛ поставил после нас. Это показывает, в каком русле развивается внешнеполитическая мысль лидеров США",- отметил глава МИД РФ.
"Например, Североатлантический альянс. Американцы каждый божий день "строят" всех его членов на предмет солидарности и того, что Россия - это угроза. Под эту "сурдинку", а они говорят это ежедневно уже многие годы, расширяют присутствие военной инфраструктуры НАТО на территории своих восточно-европейских членов прямо у наших границ. Там уже стоят американские, канадские, немецкие, британские и итальянские бригады. Налицо "палочная дисциплина"",- добавил министр.
"Хотя в двусторонних контактах многие члены НАТО и Евросоюза нам говорят, что они понимают всю бессмысленность и контрпродуктивность этой ситуации. Но солидарность и принцип консенсуса заставляют их идти по этому совсем не нравящемуся им пути",- заключил он.
Сопредседатели МГ ОБСЕ призвали Азербайджан и Армению снизить напряженность на линии карабахского фронта
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии более 130 раз - Минобороны Азербайджана
Президент Алиев поздравил Рухани с 39-й годовщиной Исламской революции
НПЗ Казахстана планируют в 2018г увеличить переработку нефти на 6%
Азербайджан в 2018-2025гг планирует увеличить сбор урожая риса в 2,5 раза
Баку и Тегеран продолжают переговоры по кредиту Ирану в $500 млн на строительство железной дороги Астара-Решт
Минтруда в 2018 году направит свыше 165 млн манатов для финансирования повышения пенсий в Азербайджане
Рейс Москва-Баку вернулся в аэропорт Внуково после вылета из-за технической неполадки – авиакомпания
Азерсу получит 12 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Мингячевира
Президент Алиев выделил 2 млн манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
Самолет южнокорейской пилотажной группы загорелся во время взлета на авиашоу в Сингапуре
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
В Азербайджане прошел очередной тур Х республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе
В РИКЦ открылась выставка, посвященная Дню дипломатического работника. Фоторепортаж
Bakcell обеспечивает покрытие сети LTE в северных районах Азербайджана
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»