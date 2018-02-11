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СНГ 11.02.2018 19:27

Все пассажиры разбившегося в Подмосковье Ан-148 были жителями Оренбуржья - предварительные данные

По предварительным данным, на борту разбившегося в Подмосковье самолета не было представителей иностранных государств и других регионов России, кроме Оренбургской области, сообщил пресс-секретарь губернатора области Сергей Шермецинский в воскресенье.

"По первичным сведениям, все пассажиры были с востока области. Все - жители Оренбургской области", - сказал С.Шермецинский "Интерфаксу".

Глава города Орска Андрей Одинцов подтвердил, что все пассажиры потерпевшего в Подмосковье самолета "Саратовских авиалиний" были жителями Оренбургской области.

"Это все жители Оренбургской области", - сказал А.Одинцов в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

"Аэропорт находится в городе Орске, но у нас рядом находится еще несколько городов, из которых люди прилетают именно в аэропорт города Орска, поэтому основная задача - сверить списки пассажиров, установить их адреса и найти родственников", - добавил он.

Как сообщалось, в воскресенье в Раменском районе Московской области потерпел крушение самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний". Он вылетел из аэропорта Домодедово и через несколько минут разбился в Раменском районе Подмосковья. По предварительным данным, на борту самолета находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Сообщений о выживших в авиакатастрофе пока не поступало.

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Тэги: РОССИЯ, АВИАКАТАСТРОФА, ЖЕРТВЫ, ОРЕНБУРЖЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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