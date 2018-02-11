Все пассажиры разбившегося в Подмосковье Ан-148 были жителями Оренбуржья - предварительные данные

По предварительным данным, на борту разбившегося в Подмосковье самолета не было представителей иностранных государств и других регионов России, кроме Оренбургской области, сообщил пресс-секретарь губернатора области Сергей Шермецинский в воскресенье.
"По первичным сведениям, все пассажиры были с востока области. Все - жители Оренбургской области", - сказал С.Шермецинский "Интерфаксу".
Глава города Орска Андрей Одинцов подтвердил, что все пассажиры потерпевшего в Подмосковье самолета "Саратовских авиалиний" были жителями Оренбургской области.
"Это все жители Оренбургской области", - сказал А.Одинцов в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).
"Аэропорт находится в городе Орске, но у нас рядом находится еще несколько городов, из которых люди прилетают именно в аэропорт города Орска, поэтому основная задача - сверить списки пассажиров, установить их адреса и найти родственников", - добавил он.
Как сообщалось, в воскресенье в Раменском районе Московской области потерпел крушение самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний". Он вылетел из аэропорта Домодедово и через несколько минут разбился в Раменском районе Подмосковья. По предварительным данным, на борту самолета находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Сообщений о выживших в авиакатастрофе пока не поступало.
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