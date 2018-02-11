Американский стратегический беспилотник провел разведоперацию у линии разграничения в Донбассе и Черноморских границ России

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B с бортовым номером 11-2048, вылетевший в воскресенье утром с авиабазы Сигонелла на Сицилии, совершил многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения в Донбассе, а также побережья Крыма и Краснодарского края, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По сведениям, полученным "Интерфаксом", американский беспилотник в воскресенье утром в течение более четырех часов курсировал вдоль линии разграничения в Луганской и Донецкой областях над Донбассом, находясь в контролируемом Украиной воздушном пространстве.

После завершения полета в Донбассе, приблизительно в районе 13:00 мск беспилотник ВВС США вышел из воздушного пространства Украины в районе Николаева в сторону Черного моря, направившись к Черноморскому побережью России.

Согласно данным "Интерфакса", разведчик ВВС США затем совершил не менее четырех пролетов у российского побережья по линии от самой западной точки Крыма, вдоль его юго-западного и южного побережья, а также Краснодарского края вплоть до Сочи.

Полет осуществлялся на высоте более 15 тыс. метров и скорости около 600 км в час.

С учетом возможностей ведения разведки на глубину до 300 км беспилотник RQ-4B Global Hawk в ходе многочасового полета мог наблюдать за всей территорией Крыма и большой частью Краснодарского края. Тяжелый американский беспилотник способен находиться в воздухе до 30 часов на высоте 15-18 тыс. метров.

В пятницу у Черноморского побережья России также совершил полет патрульный противолодочный самолет (морской разведчик) ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168438, который поднимался с авиабазы Сигонелла на Сицилии.

Согласно имеющимся в распоряжении "Интерфакса" данным, с начала текущего года зафиксировано не менее 11 полетов американских разведывательных беспилотников у линии разграничения в Донбассе и 8-ми у побережья Крыма и Краснодарского края, в том числе 7, 9, 15, 25, 26 января и 5, 7 и 11 февраля.