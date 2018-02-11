Сопредседатели МГ ОБСЕ призвали Азербайджан и Армению снизить напряженность на линии карабахского фронта

Cопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали Баку и Ереван снизить напряженность в зоне карабахского фронта, говорится в заявлении посредников по итогам визита в регион.

«Сопредседатели выражают глубокую озабоченность по поводу недавней гибели людей на линии соприкосновения. Сопредседатели призывают стороны предпринять дополнительные шаги для снижения напряженности, как это было согласовано на встрече в Женеве, и соблюдать режим прекращения огня»,- говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье на сайте ОБСЕ.

«Сопредседатели также призывают стороны воздерживаться от подстрекательских заявлений и провокационных действий», - отмечается в документе.

В заявлении отмечается, что сопредседатели подчеркнули важность добросовестного выполнения всех обязательств, взятых сторонами в ходе саммита в октябре 2017 года в Женеве и на предыдущих саммитах, в частности в Вене и Санкт-Петербурге.

Кроме того, посредники вновь заявили о своей решимости помочь сторонам найти мирное решение конфликта на основе основных принципов Хельсинкского заключительного акта, включая неприменение силы, территориальную целостность, права на самоопределения народов.

«Сопредседатели приветствовали намерение сторон продолжить интенсивные переговоры с учетом нынешнего избирательного периода (выборов президента в Армении и Азербайджана - ИФ)»,- отмечается в заявлении.

Сопредседатели МГ ОБСЕ (Игорь Попов из Российской Федерации, Стефан Висконти из Франции и Эндрю Шофер из Соединенных Штатов Америки) вместе с личным представителем председателя ОБСЕ провели в Баку 7 февраля встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, 9 февраля - с президентом Армении Сержом Саргсяном в Ереване. В обеих столицах посредники также провели консультации с главами МИД двух стран.

Ф.Исазаде