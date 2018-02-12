Радары зафиксировали некоторую странность в поведении разбившегося в Подмосковье 11 февраля самолета Ан-148 непосредственно перед падением, сообщает газета "Коммерсант".

"Набрав высоту примерно в 1800 м и скорость около 600 км/ч, лайнер неожиданно резко "нырнул" вниз до 1500 м, затем набрал прежнюю высоту и сразу же рухнул на землю. Последний раз он был виден на экранах диспетчеров в 14:28 на высоте около 900 м", - говорится в публикации.

Самолет "Саратовских авиалиний" Ан-148 выполнял рейс № 703 Домодедово - Орск. Он потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское. На борту находился 71 человек. Все погибли.

"По предварительным данным, самолет "Ан-148" 11 февраля в 14:24 осуществил взлет, но в 14:28 минут пропал с радаров и упал в Раменском районе Подмосковья", - сообщили накануне в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

После крушения самолет оставил воронку глубиной порядка 2,5 метра.

Среди наиболее вероятных версий причин катастрофы источники и опрошенные "Ъ" специалисты называют "возгорание в двигателе, неисправность датчика скорости, возможное обледенение и ошибку в пилотировании".

"Получить какой-либо комментарий у украинских производителей моторов для Ан-148 в воскресенье не удалось. А собеседник "Ъ", близкий к Минтрансу Украины, сказал: "Украина не несет ответственности за происходящее, как и фирма Антонова. В силу разрыва экономических связей Украины и России продлением ресурса Анов, находящихся в эксплуатации в России, занимается российская сторона. Так было и во время катастрофы Ан-148 в Белгородской области в 2011 году", - отмечается в публикации.