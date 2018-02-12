Радары зафиксировали некоторую странность в поведении разбившегося в Подмосковье 11 февраля самолета Ан-148 непосредственно перед падением, сообщает газета "Коммерсант".
"Набрав высоту примерно в 1800 м и скорость около 600 км/ч, лайнер неожиданно резко "нырнул" вниз до 1500 м, затем набрал прежнюю высоту и сразу же рухнул на землю. Последний раз он был виден на экранах диспетчеров в 14:28 на высоте около 900 м", - говорится в публикации.
Самолет "Саратовских авиалиний" Ан-148 выполнял рейс № 703 Домодедово - Орск. Он потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское. На борту находился 71 человек. Все погибли.
"По предварительным данным, самолет "Ан-148" 11 февраля в 14:24 осуществил взлет, но в 14:28 минут пропал с радаров и упал в Раменском районе Подмосковья", - сообщили накануне в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.
После крушения самолет оставил воронку глубиной порядка 2,5 метра.
Среди наиболее вероятных версий причин катастрофы источники и опрошенные "Ъ" специалисты называют "возгорание в двигателе, неисправность датчика скорости, возможное обледенение и ошибку в пилотировании".
"Получить какой-либо комментарий у украинских производителей моторов для Ан-148 в воскресенье не удалось. А собеседник "Ъ", близкий к Минтрансу Украины, сказал: "Украина не несет ответственности за происходящее, как и фирма Антонова. В силу разрыва экономических связей Украины и России продлением ресурса Анов, находящихся в эксплуатации в России, занимается российская сторона. Так было и во время катастрофы Ан-148 в Белгородской области в 2011 году", - отмечается в публикации.
Баку считает грубым нарушением международного права попытки Еревана заселить армян из Сирии на оккупированных территориях Азербайджана - МИД
ВС Азербайджана пресекли диверсионное проникновение разведгруппы Армении на азербайджано-армянской госгранице
Вице-премьер Азербайджана ушел в неоплачиваемый отпуск, назначен уполномоченным представителем правящей партии на президентских выборах
Трансферты из ГНФАР в госбюджет за последние 15 лет составили около 77 млрд манатов
ОПЕК ожидает роста спроса на нефть в 2018г на 1,6 млн б/с - генсек картеля
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие выходные погиб один человек – МВД
Глава Минтранса: на борту рухнувшего Ан-148 находились три иностранца - из Швейцарии, Азербайджана и Казахстана
Баку находится в контакте с российской стороной по вопросам идентификации тела гражданина Азербайджана, погибшего в авиакатастрофе в Подмосковье - МИД
Азерсу получит 12 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Мингячевира
Президент Алиев выделил 2 млн манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
Самолет южнокорейской пилотажной группы загорелся во время взлета на авиашоу в Сингапуре
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
В Сумгаите прошла Олимпиада по русскому языку и литературе
Юбилей художественного руководителя бакинского театра Русской драмы Александра Шаровского
В Азербайджане прошел очередной тур Х республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»