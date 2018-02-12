Россияне отвернулись от США, ЕС и Украины в сторону Китая, Израиля и Грузии - опрос

Доля россиян, положительно относящихся к США, снизилась до 26% с 37% год назад, большинство воспринимают эту страну негативно (52% против 49% в январе 2017 года), сообщили "Интерфаксу" в "Левада-Центре".
О положительном отношении к Евросоюзу сказала треть россиян (32% против 39% год назад), об отрицательном - 46% (ранее - 47%). Затруднились ответить 22% участников опроса, проведенного 19-23 января среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.
Восприятие Украины остается в целом неизменным: 34% относятся к ней хорошо, 47% - плохо (год назад - 33% и 54% соответственно). Не смогли дать ответ 18% респондентов.
Согласно данным опроса, лучше всего россияне относятся к Китаю (70%), Израилю (59%) и Грузии (52%). Негативно эти страны воспринимают 13%, 17% и 24% соответственно.
Баку считает грубым нарушением международного права попытки Еревана заселить армян из Сирии на оккупированных территориях Азербайджана - МИД
ВС Азербайджана пресекли диверсионное проникновение разведгруппы Армении на азербайджано-армянской госгранице
Вице-премьер Азербайджана ушел в неоплачиваемый отпуск, назначен уполномоченным представителем правящей партии на президентских выборах
Трансферты из ГНФАР в госбюджет за последние 15 лет составили около 77 млрд манатов
ОПЕК ожидает роста спроса на нефть в 2018г на 1,6 млн б/с - генсек картеля
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие выходные погиб один человек – МВД
Глава Минтранса: на борту рухнувшего Ан-148 находились три иностранца - из Швейцарии, Азербайджана и Казахстана
Баку находится в контакте с российской стороной по вопросам идентификации тела гражданина Азербайджана, погибшего в авиакатастрофе в Подмосковье - МИД
Азерсу получит 12 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Мингячевира
Президент Алиев выделил 2 млн манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
Самолет южнокорейской пилотажной группы загорелся во время взлета на авиашоу в Сингапуре
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
В Сумгаите прошла Олимпиада по русскому языку и литературе
Юбилей художественного руководителя бакинского театра Русской драмы Александра Шаровского
В Азербайджане прошел очередной тур Х республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»