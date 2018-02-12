Россияне отвернулись от США, ЕС и Украины в сторону Китая, Израиля и Грузии - опрос

Доля россиян, положительно относящихся к США, снизилась до 26% с 37% год назад, большинство воспринимают эту страну негативно (52% против 49% в январе 2017 года), сообщили "Интерфаксу" в "Левада-Центре".

О положительном отношении к Евросоюзу сказала треть россиян (32% против 39% год назад), об отрицательном - 46% (ранее - 47%). Затруднились ответить 22% участников опроса, проведенного 19-23 января среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

Восприятие Украины остается в целом неизменным: 34% относятся к ней хорошо, 47% - плохо (год назад - 33% и 54% соответственно). Не смогли дать ответ 18% респондентов.

Согласно данным опроса, лучше всего россияне относятся к Китаю (70%), Израилю (59%) и Грузии (52%). Негативно эти страны воспринимают 13%, 17% и 24% соответственно.