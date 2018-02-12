Аэропорт "Лондон-сити" был закрыт после обнаружения в непосредственной близости к нему бомбы времен Второй мировой войны, пишет газета The Guardian.

Неразорвавшаяся бомба была обнаружена в Темзе в минувшее воскресенье. Специалисты ВМС Великобритании установили запретную зону площадью 214 метров вокруг найденного снаряда.

Авиакомпании British Airways и CityJet отменили все рейсы, следующие, как в аэропорт "Лондон-сити", так и из него.

"Мы постараемся провести необходимые работы как можно быстрее и минимизировать перебои, однако очень важно, чтобы все необходимые шаги и предосторожности были приняты", - сообщила лондонская полиция.

Администрация аэропорта "Лондон-сити" рекомендовала пассажирам не приезжать в аэропорт, а связаться с представителями авиакомпаний для получения необходимой информации.

В British Airways сообщили об отмене рейсов, по крайней мере, до вечера понедельника.