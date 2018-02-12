Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0888 RUR   0.0293 GBR   2.3571 TRY   0.446

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.15 Brent   64.81

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 14 Фев 15 Фев

Дальнее зарубежье 12.02.2018 11:29

Аэропорт "Лондон-сити" закрыт после обнаружения бомбы времен Второй мировой войны

Аэропорт "Лондон-сити" был закрыт после обнаружения в непосредственной близости к нему бомбы времен Второй мировой войны, пишет газета The Guardian.

Неразорвавшаяся бомба была обнаружена в Темзе в минувшее воскресенье. Специалисты ВМС Великобритании установили запретную зону площадью 214 метров вокруг найденного снаряда.

Авиакомпании British Airways и CityJet отменили все рейсы, следующие, как в аэропорт "Лондон-сити", так и из него.

"Мы постараемся провести необходимые работы как можно быстрее и минимизировать перебои, однако очень важно, чтобы все необходимые шаги и предосторожности были приняты", - сообщила лондонская полиция.

Администрация аэропорта "Лондон-сити" рекомендовала пассажирам не приезжать в аэропорт, а связаться с представителями авиакомпаний для получения необходимой информации.

В British Airways сообщили об отмене рейсов, по крайней мере, до вечера понедельника.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, АЭРОПОРТ, ЗАКРЫТИЕ


Похожие новости


Аэропорт Хитроу предупредил о задержках рейсов из-за протестов Британские власти отказались строить новый аэропорт на Темзе Аэропорт Хитроу инвестирует в модернизацию $4,7 млрд в 2014-2019 гг. Понедельник станет одним из самых загруженных дней для лондонского аэропорта "Хитроу"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]