ЦБ Азербайджана в апреле проведет очередное обсуждение по учетной ставке

Центральный банк Азербайджана на заседании в апреле планирует провести очередные обсуждения по параметрам учетной ставки, отмечается в сообщении банка.

Как сообщалось ранее, правление ЦБА приняло решение с 12 февраля 2018 года снизить учетную ставку до 13% с 15%. Кроме этого, снижены нижний (до 8% с 10%) и верхний (до 16% с 18%) пороги процентного коридора.

"ЦБ продолжит отслеживать ситуацию в экономике и на финансовых рынках и действовать в рамках имеющихся инструментов. Параметры процентного коридора будут обсуждены в следующий раз на заседании в апреле", - отмечается в сообщении.

ЦБА подчеркивает, что в 2018 году сохранится позитивная динамика экономического роста. "В 2017 году рост ненефтяного ВВП составил 2,7% (рост ВВП составил 0,1% - ИФ). Экономический рост был обусловлен ростом государственных инвестиционных расходов, ростом ненефтяного экспорта", - отмечается в пресс-релизе.

По данным ЦБ, улучшение ситуации на внешних рынках привело к увеличению профицита внешней торговли в 2017 году в 10 раз по сравнению с 2016 годом – до $5 млрд. При этом экспорт вырос на 52%, в том числе ненефтяной экспорт – на 23%.

"В результате валютные резервы Азербайджана за 2017 году увеличились на 11%. По прогнозам, позитивная динамика на внешних рынках сохранится и в 2018 году", - подчеркивает банк.

Н.Аббасова