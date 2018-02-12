Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0888 RUR   0.0293 GBR   2.3571 TRY   0.446

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.15 Brent   64.81

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 14 Фев 15 Фев

Макроэкономика 12.02.2018 11:42

ЦБ Азербайджана в апреле проведет очередное обсуждение по учетной ставке

Центральный банк Азербайджана на заседании в апреле планирует провести очередные обсуждения по параметрам учетной ставки, отмечается в сообщении банка.

Как сообщалось ранее, правление ЦБА приняло решение с 12 февраля 2018 года снизить учетную ставку до 13% с 15%. Кроме этого, снижены нижний (до 8% с 10%) и верхний (до 16% с 18%) пороги процентного коридора.

"ЦБ продолжит отслеживать ситуацию в экономике и на финансовых рынках и действовать в рамках имеющихся инструментов. Параметры процентного коридора будут обсуждены в следующий раз на заседании в апреле", - отмечается в сообщении.

ЦБА подчеркивает, что в 2018 году сохранится позитивная динамика экономического роста. "В 2017 году рост ненефтяного ВВП составил 2,7% (рост ВВП составил 0,1% - ИФ). Экономический рост был обусловлен ростом государственных инвестиционных расходов, ростом ненефтяного экспорта", - отмечается в пресс-релизе.

По данным ЦБ, улучшение ситуации на внешних рынках привело к увеличению профицита внешней торговли в 2017 году в 10 раз по сравнению с 2016 годом – до $5 млрд. При этом экспорт вырос на 52%, в том числе ненефтяной экспорт – на 23%.

"В результате валютные резервы Азербайджана за 2017 году увеличились на 11%. По прогнозам, позитивная динамика на внешних рынках сохранится и в 2018 году", - подчеркивает банк.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЦБА, СТАВКА, УЧЕТНАЯ


Похожие новости


Центробанк Азербайджана повысил учетную ставку до 5% с 3% Центробанк Азербайджана снизил учетную ставку до 3% с 3,5% Центробанк Азербайджана снизил учетную ставку до 3,5% с 4,25% Центробанк Азербайджана c 1 мая снижает учетную ставку до 4,25% с 4,75% Центробанк Азербайджана планирует сохранить ставку рефинансирования без изменений Центробанк Азербайджана снизил учетную ставку до 4,75% с 5%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]