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Дальнее зарубежье 12.02.2018 11:44

В ходе военной операции Египта на Синае убиты и захвачены в плен более 100 боевиков

Вооруженные силы Египта в рамках масштабной антитеррористической операции на Синайском полуострове, которая началась 9 февраля, обезвредили более 100 боевиков, сообщает египетское государственное телевидение.

По его информации, убиты 12 террористов, а 92 были захвачены в плен.

За три последних дня ВВС Египта нанесли авиаудары по 60 целям противника.

Синайский полуостров является районом постоянных столкновений сил безопасности Египта с исламскими радикальными группировками.

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Тэги: ЕГИПЕТ, СИНАЙ, БОЕВИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]