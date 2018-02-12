В ходе военной операции Египта на Синае убиты и захвачены в плен более 100 боевиков

Вооруженные силы Египта в рамках масштабной антитеррористической операции на Синайском полуострове, которая началась 9 февраля, обезвредили более 100 боевиков, сообщает египетское государственное телевидение.

По его информации, убиты 12 террористов, а 92 были захвачены в плен.

За три последних дня ВВС Египта нанесли авиаудары по 60 целям противника.

Синайский полуостров является районом постоянных столкновений сил безопасности Египта с исламскими радикальными группировками.