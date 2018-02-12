ЦБ Азербайджана нацелен на регулируемый маловолатильный курс маната – глава банка

Центральный банк Азербайджана нацелен на регулируемый маловолатильный курс маната, заявил глава банка Эльман Рустамов.
"Стабильный курс маната остался в прошлом и был связан с высокими ценами на нефть. Возвращение к этому не будет, так как эта политика была неверной. Наша цель - обеспечить регулируемый маловолатильный курс маната", - сказал Э.Рустамов на пресс-конференции в понедельник.
По его словам, волатильность маната должна быть на таком уровне, "чтобы инвесторы, приходящие в Азербайджан могли строить свои долгосрочные планы и рассчитывать возможные доходы".
Э.Рустамов добавил, что переход на полностью плавающий курс маната должен быть поэтапный.
«Обеспечение макроэкономической стабильности в Азербайджане, особенно с учетом структуры экономики, обеспечение устойчивости страны к внешним шокам возможно только в условиях плавающего курса. Однако, есть несколько критериев для полного перехода на полностью плавающий курс, основным из них являются валютные трансферты, осуществляемые за счет государства», - отметил Э.Рустамов.
По его словам, объем указанных валютных предложений должен быть "очень устойчивым", обеспечение такой устойчивости возможно только принятием новых бюджетных правил. «Эти правила подготовлены Минфином, согласованы с ЦБА и Госнефтефондом и уже одобрены Советом по финансовой стабильности. Мы находимся на пороге нового процесса, когда страна готовится перейти на новые бюджетные правила, которые на долгосрочный период стабилизируют объем валютных предложений на рынке и сделают их прогнозируемыми. Это, в целом, поднимет на новый уровень макроэкономические, фискальные и монетарные рамки», - добавил он.
Как сообщалось ранее, манат к доллару в 2017 году укрепился на 4% после удешевления более чем в 2 раза в 2015-2016гг.
Н.Аббасова
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