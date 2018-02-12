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Дальнее зарубежье 12.02.2018 12:19

Глава МИД Бельгии 13 февраля проведет переговоры с Лавровым - МИД РФ

Вице-премьер, глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс совершит 12-15 февраля с визитом Россию и проведет переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, информирует МИД РФ.

"12-15 февраля состоится рабочий визит в Российскую Федерацию заместителя премьер-министра, министра иностранных и европейских дел Королевства Бельгия Дидье Рейндерса. 13 февраля пройдут его переговоры с министром иностранных дел Российской Федерации С.Лавровым", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского МИД.

Как отмечается в сообщении МИД РФ, 14 февраля Д.Рейндерс примет участие в 11-м заседании Смешанной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Бельгийско-Люксембургским экономическим союзом.

В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Д.Рейндерс является сопредседателем этой комиссии с бельгийской стороны.

"С российской стороны ее возглавляет заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин, а с люксембургской - вице-премьер, министр экономики Этьен Шнайдер", - отмечается в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, БЕЛЬГИЯ, МИД, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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