Глава МИД Бельгии 13 февраля проведет переговоры с Лавровым - МИД РФ

Вице-премьер, глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс совершит 12-15 февраля с визитом Россию и проведет переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, информирует МИД РФ.

"12-15 февраля состоится рабочий визит в Российскую Федерацию заместителя премьер-министра, министра иностранных и европейских дел Королевства Бельгия Дидье Рейндерса. 13 февраля пройдут его переговоры с министром иностранных дел Российской Федерации С.Лавровым", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского МИД.

Как отмечается в сообщении МИД РФ, 14 февраля Д.Рейндерс примет участие в 11-м заседании Смешанной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Бельгийско-Люксембургским экономическим союзом.

В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Д.Рейндерс является сопредседателем этой комиссии с бельгийской стороны.

"С российской стороны ее возглавляет заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин, а с люксембургской - вице-премьер, министр экономики Этьен Шнайдер", - отмечается в сообщении.