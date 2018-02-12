Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0888 RUR   0.0293 GBR   2.3571 TRY   0.446

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.15 Brent   64.81

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 14 Фев 15 Фев

Дальнее зарубежье 12.02.2018 11:56

Трамп представит план развития инфраструктуры США стоимостью $1,5 трлн

Президент США Дональд Трамп в понедельник представит подробный план восстановления и развития американской инфраструктуры, стоимость которого составляет $1,5 трлн, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

Одна из частей плана предполагает модернизацию существующей транспортной инфраструктуры, другая - реализацию новых проектов.

В частности, администрация президента США намеревается направить $200 млрд из федерального бюджета, которые будут выручены за счет урезания действующих программ, в качестве грантов штатам. Эти средства пойдут на восстановление инфраструктуры, в том числе автомагистралей, городских дорог, мостов, портов и аэропортов.

Около $50 млрд пойдут на поддержку инфраструктурных проектов, связанных с сельским хозяйством.

На ранних этапах проект вызвал множество споров и критики как среди законодателей в Конгрессе США, так и в профессиональных сообществах - от национальной ассоциации производителей до защитников окружающей среды.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ИНФРАСТРУКТУРА, ПРОЕКТ


Похожие новости


Трамп предложил приватизировать авиадиспетчерские службы США

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]