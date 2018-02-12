Трамп представит план развития инфраструктуры США стоимостью $1,5 трлн

Президент США Дональд Трамп в понедельник представит подробный план восстановления и развития американской инфраструктуры, стоимость которого составляет $1,5 трлн, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".
Одна из частей плана предполагает модернизацию существующей транспортной инфраструктуры, другая - реализацию новых проектов.
В частности, администрация президента США намеревается направить $200 млрд из федерального бюджета, которые будут выручены за счет урезания действующих программ, в качестве грантов штатам. Эти средства пойдут на восстановление инфраструктуры, в том числе автомагистралей, городских дорог, мостов, портов и аэропортов.
Около $50 млрд пойдут на поддержку инфраструктурных проектов, связанных с сельским хозяйством.
На ранних этапах проект вызвал множество споров и критики как среди законодателей в Конгрессе США, так и в профессиональных сообществах - от национальной ассоциации производителей до защитников окружающей среды.
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