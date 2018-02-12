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Дальнее зарубежье 12.02.2018 11:59

ВС Турции сообщили о нейтрализации более 1350 террористов и ополченцев в сирийском Африне

В турецком военном командовании в понедельник заявили, что с момента начала военной операции в районе сирийского Африна удалось нейтрализовать 1369 террористов и бойцов курдских военизированных формирований, передает агентство "Анадолу" со ссылкой на генштаб.

При этом не уточняется, сколько именно людей было убито, а сколько - захвачено в плен.

Турция с 20 января проводит военную операцию "Оливковая ветвь" против курдского ополчения, а также против террористической группировки ИГ.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]