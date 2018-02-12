ВС Турции сообщили о нейтрализации более 1350 террористов и ополченцев в сирийском Африне

В турецком военном командовании в понедельник заявили, что с момента начала военной операции в районе сирийского Африна удалось нейтрализовать 1369 террористов и бойцов курдских военизированных формирований, передает агентство "Анадолу" со ссылкой на генштаб.

При этом не уточняется, сколько именно людей было убито, а сколько - захвачено в плен.

Турция с 20 января проводит военную операцию "Оливковая ветвь" против курдского ополчения, а также против террористической группировки ИГ.