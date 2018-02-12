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Финансы 12.02.2018 12:03

Глава ЦБ Азербайджана призывает население Азербайджана к осторожности с операциями с криптовалютами

Глава Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов призывает население республики к бдительности с операциями с криптовалютами.

"Последние события показали, что это очень волатильный инструмент и эта волатильность будет сохраняться. Я хочу призвать население быть осторожными в операциях с криптовалютами", - сказал Э.Рустамов на пресс-конференции в понедельник.

По его мнению, "криптовалюты - это очень рискованные инвестиции, инструмент, не имеющий регулирования".

Ранее Э.Рустамов заявлял, что позиция ЦБА по криптовалютам остается консервативной.

Н.Аббасова

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Тэги: ЦБА, КРИПТОВАЛЮТЫ, ОТНОШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]