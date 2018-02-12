Глава ЦБ Азербайджана призывает население Азербайджана к осторожности с операциями с криптовалютами

Глава Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов призывает население республики к бдительности с операциями с криптовалютами.
"Последние события показали, что это очень волатильный инструмент и эта волатильность будет сохраняться. Я хочу призвать население быть осторожными в операциях с криптовалютами", - сказал Э.Рустамов на пресс-конференции в понедельник.
По его мнению, "криптовалюты - это очень рискованные инвестиции, инструмент, не имеющий регулирования".
Ранее Э.Рустамов заявлял, что позиция ЦБА по криптовалютам остается консервативной.
Н.Аббасова
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