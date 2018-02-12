Рост валютных резервов ЦБ Азербайджана в 2018г будет не ниже, чем в 2017г – глава банка

Рост валютных резервов Центрального банка Азербайджана в 2018 году будет не ниже показателя 2017 года, заявил председатель правления банка Эльман Рустамов.

Как сообщалось ранее, в 2017 году валютные резервы Центробанка увеличились на 34,2%.

"Решающий фактор, который влияет на рост валютных резервов - это цены на нефть. Но по прогнозам, рост резервов ожидается не ниже показателя роста за 2017 год", - сказал Э.Рустамов на пресс-конференции в понедельник.

Как сообщалось ранее, в январе 2018 года валютные резервы Центробанка увеличились на 0,8% - до $5 млрд 381,2 млн.

Тенденция снижения валютных резервов ЦБА началась со второй половины 2014 года. На 31 июля 2014 года валютные резервы банка находились на пиковом уровне - $15,2 млрд. После этого начался процесс сокращения валютных резервов банка на фоне снижения цен на нефть на мировых рынках и стремления ЦБА поддержать курс национальной валюты. В результате на начало 2015 года валютные резервы ЦБА сократились до $13,7 млрд, на начало 2016 года – до $5 млрд, на начало 2017 года – до ниже $4 млрд.

Н.Аббасова