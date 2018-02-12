Узбекский лидер соболезнует в связи с авиакатастрофой в Подмосковье

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования российскому лидеру в связи с авиакатастрофой в Московской области, жертвами которой стали более 70 человек.
"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения самолета Ан-148 в Подмосковье",- сообщает в понедельник пресс-служба главы государства.
Как сообщалось, самолет "Саратовских авиалиний" разбился в Раменском районе Подмосковья после вылета из Домодедово в Орск. На его борту находился 71 человек, в основном жители Оренбургской области.
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