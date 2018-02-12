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СНГ 12.02.2018 12:45

Узбекский лидер соболезнует в связи с авиакатастрофой в Подмосковье

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования российскому лидеру в связи с авиакатастрофой в Московской области, жертвами которой стали более 70 человек.

"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения самолета Ан-148 в Подмосковье",- сообщает в понедельник пресс-служба главы государства.

Как сообщалось, самолет "Саратовских авиалиний" разбился в Раменском районе Подмосковья после вылета из Домодедово в Орск. На его борту находился 71 человек, в основном жители Оренбургской области.

12 февраля в Оренбуржье объявлен днем траура.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]