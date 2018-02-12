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Дальнее зарубежье 12.02.2018 13:03

Высокопоставленные представители Китая и КНДР провели переговоры в Пхенчхане, заявляют в Пекине

Председатель Президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам и член Компартии Шанхая Хань Чжэн на прошлой неделе провели встречу в южнокорейском Пхенчхане, где проводится зимняя Олимпиада, передает в понедельник агентство "Ренхап" со ссылкой на китайское внешнеполитическое ведомство.

"Хань Чжэн, член политбюро Компартии, встретился с главой северокорейской делегации (Ким Ён Намом - ИФ) и провел с ним переговоры во время своего визита в Пхенчхан в качестве спецпредставителя председателя КНР Си Цзиньпина", - заявил представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Агентство напоминает, что как Ким Ён Нам, так и Хань Чжэн прибыли в Пхенчхан в связи с проведением в этом южнокорейском городе зимних Олимпийских игр.

Ким Ён Нам возглавлял делегацию высокопоставленных северокорейских чиновников, состоявшую из трех человек. В составе делегации КНДР Южную Корею посетила, в частности, сестра Ким Чен Ына - Ким Ё Чжон.

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Тэги: КИТАЙ, КНДР, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]