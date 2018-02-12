Турецкое руководство соболезнует в связи с авиакатастрофой Ан-148

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с гибелью людей в результате крушения самолета Ан-148 в Подмосковье.
"Выражаю глубокие соболезнования российскому народу в лице Владимира Путина, семьям погибших", - говорится в послании Т.Р.Эрдогана в адрес президент РФ, сообщили в понедельник турецкие СМИ со ссылкой на пресс-службу президента Турции.
Телеграмму соболезнования направил на имя российского коллеги премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.
"Выражаю соболезнования дружественному российскому народу и правительству России в Вашем лице, а также близким и семьям погибших в авиакатастрофе под Москвой", - написал премьер Турции.
Пассажирский самолет "Саратовских авиалиний" потерпел крушение накануне вскоре после вылета из аэропорта "Домодедово" в Орск. На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.
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