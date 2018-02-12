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СНГ 12.02.2018 13:33

На месте катастрофы Ан-148 найден второй "черный ящик"

Спасатели, предположительно, обнаружили второй бортовой самописец на месте крушения самолета Ан-148 в Подмосковье, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в Оперативном штабе на месте катастрофы.

"Предположительно, обнаружен второй чёрный ящик. Внешне его состояние оценивается как пригодное для проведения экспертизы", - сообщили в штабе.

Ранее МЧС сообщило об обнаружении первого чёрного ящика разбившегося самолета, с ним работают эксперты Межгосударственного авиационного комитета.

При этом в оперативном штабе на месте ЧС "Интерфаксу" уточнили, что найденный накануне предмет, о котором первоначально сообщалось как о "черном ящике", как выяснилось, отношения к самописцам не имеет. "Накануне был найден некий блок системы управления воздушным судном. Самописцем он не является", - сказал он.

Самолет "Саратовских авиалиний" разбился в Раменском районе Подмосковья днем в воскресенье после вылета из Домодедово в Орск. На его борту находился 71 человек. Все они погибли.

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Тэги: РОССИЯ, АВИАКАТАСТРОФА, САМОПИСЦЫ, ОБНАРУЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]