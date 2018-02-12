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Макроэкономика 12.02.2018 12:53

Рост ВВП Азербайджана в 2018г ускорится до 1,5% - Moody`s

Международное рейтинговое агентство Moody`s рост ВВП Азербайджана в 2018 году прогнозирует на уровне 1,5%.

"Более высокие цены на нефть, составляющие в настоящее время, около $65-70 баррель, будут способствовать экономическому росту и увеличению финансовых доходов Азербайджана. В целом, мы прогнозируем рост ВВП республики на 1,5% в 2018 году, тогда как в 2014-2017гг среднегодовой рост составлял 0,2%", - отмечается в комментариях агентства по экономическим перспективам республики.

По оценкам Moody`s, жесткая фискальная и денежно-кредитная политика продолжают влиять на экономику и государственные финансы. "Банковский сектор остается слабым, кредитные вложения продолжают сокращаться, уровень долларизации в банковской системе остается высокими", - подчеркивает агентство.

Аналитики Moody`s считают, что более высокие цены на нефть обеспечат в 2018 году профицит госбюджета на уровне 1% ВВП, тогда как 2015-2017гг бюджет был исполнен с дефицитом.

По оценкам агентства, по итогам 2018 года госдолг Азербайджана (включая гарантии) составит около 53% ВВП, что в три раза выше показателя 2014 года. Рост долга обусловлен реструктуризацией внешних обязательств Международного банка Азербайджана (МБА), госгарантиями, в том числе в проекты в сфере энергетики и для поддержки банковской системы, а также девальвациями маната в 2015 году.

Moody`s отмечает прогресс в сфере туризма, транспорта и логистики в рамках политики диверсификации экономики Азербайджана.

Правительство Азербайджана на 2018 год прогнозирует рост ВВП на уровне 1,5%.

Рост ВВП Азербайджана в 2017 году составил 0,1% после рецессии на уровне 3,1% в 2016 году.

А.Азизов

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Тэги: MOODY`S-ВВП, ОЦЕНКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]