В Сумгаите прошла Олимпиада по русскому языку и литературе

10 февраля с.г. в лицее «Дунья мактаби» города Сумгаита (директор Мунаввер Байрамлы) состоялся очередной тур Х республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе.
В нем приняли участие учащиеся 7 – 8 классов из 17 учебных заведений города Сумгаита и Абшеронского района.
Организаторами Олимпиады являются Посольство России и Представительство Россотрудничества в Азербайджане, Министерство образования Азербайджана и Ассоциация преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана.
К участникам Олимпиады со словами приветствия обратились руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов, представитель отдела образования города Сумгаита Улдуз Гасанова, директор лицея «Дунья мактаби» Мунаввер Байрамлы, председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.
В проведении Олимпиады приняли участие заведующая методическим кабинетом отдела образования города Сумгаита Гюльбахар Ахвердиева и координатор образовательных программ Российского информационно-культурного центра в городе Баку Олеся Аленина.
Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов передал в библиотеку лицея учебную, учебно-методическую и художественную литературу на русском языке.
Очередные туры Олимпиады состоятся 15-17 февраля в городах Акстафе, Шамкире и Гяндже.
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