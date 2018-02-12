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Дальнее зарубежье 12.02.2018 13:45

Китай пересмотрел список требующих усиленного регулирования отраслей для инвестиций

Власти Китая пересмотрели список отраслей, инвестиции китайских организаций и компаний в которые за пределами страны требуют усиленного регулирования.

Как сообщает агентство "Синьхуа", из списка были удалены секторы телекоммуникаций и электроэнергии. Одновременно в него были добавлены оборонная промышленность, освоение и использование трансграничных водных ресурсов и средства массовой информации.

Все изменения вступят в силу 1 марта.

Как заявили "Синьхуа" в Госкомитете по делам развития и реформ КНР, теперь для инвестирования в зарубежные проекты в таких сферах, как телекоммуникационные операции, освоение земель и электрические сети, не требуется официального разрешения властей, достаточно просто зарегистрировать проект. Ранее, с 2014 года эти отрасли считались "чувствительными", и для них нужны были дополнительные согласования с китайскими госорганами.

При этом ограничения на инвестиции в зарубежную недвижимость, гостиницы, кинотеатры, развлекательную индустрию, спортивные клубы и инвестиционные фонды сохранены, поскольку правительство продолжает бороться с нерациональной инвестиционной деятельностью китайских предприятий за рубежом.

Примером такой нерациональности считается многопрофильный конгломерат HNA Group, который агрессивно скупал активы в самых разных отраслях в США и Европе - от гостиниц до банков. Для финансирования этих сделок HNA привлекала внешние кредиты, и ее задолженность выросла существенным образом. В конце января агентство Bloomberg писало со ссылкой на информированные источники, что руководство HNA пообещало кредиторам продать в I полугодии активы за пределами КНР на 100 млрд юаней (около $16 млрд) для снижения долговой нагрузки.

В 2017 году прямые зарубежные инвестиции Китая в отрасли, кроме финансового сектора, снизились на 29,4%, до $120 млрд.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, ИНВЕСТИЦИИ, ОТРАСЛИ, РЕГУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]