Направления развития телекоммуникационного сектора в условиях цифровой трансформации

Мировая телекоммуникационная отрасль динамично развивается. Компании, являющиеся главными игроками в этой области и различные государственные структуры, которые выполняют регулирующие функции, стремятся к расширению границ развития, формированию более долгосрочных и надёжных отношений между участниками рынка и клиентами. Наряду с этим, государства так же уделяют всё больше внимания применению новых технологий.

В настоящее время, преодоление всех границ мобильных технологий в развитии глобальной телекоммуникационной сферы, расширение сферы охвата технологий LTE, виртуализация услуг, облачные технологии, развитие Big Data и аналитики, концепции IoT (Интернет вещей) и M2M (Межмашинное взаимодействие) и кибербезопасность, являющийся важным при нынешних условиях выдвигаются на первый ряд. Телекоммуникационная отрасль уже вливается во все возможные области, умные технологии становятся неотъемлемой частью человеческой жизни. Все эти нововведения приводят к существенному росту информационных и телекоммуникационных технологий. Так же в этой области предлагаются самые различные бизнес- модели.

Новые тренды развития приводят к цифровой трансформации

Мировая практика показывает, что в условиях нынешнего динамичного роста основными источниками дохода телекоммуникационных компаний являются такие инновационные проекты, как FBB (Fixed Broadband Business – Фиксированный широкополосный бизнес), FMC (Fixed Mobile Convergence – Конвергенция фиксированной и мобильной связи), Облачные технологии, MFS (Mobile Finance Services – Мобильные финансовые услуги) и реализация различных приложений. Таким образом, доходы от традиционных услуг (фиксированная линия, традиционное кабельное телевидение и мобильная связь) постепенно снижаются, а их место занимают новые технологии, такие как интернет-технологии, IoT (Интернет вещей), OTT (Over the Top – инновационное многофункциональное телевидение), M2M (Межмашинное взаимодействие), FinTech (Финансовые технологии), MFS (Мобильные финансовые услуги). В условиях, когда новые цифровые услуги становятся более продвинутыми, все компании привлекаются к процессу цифровой трансформации. При этих новых условиях на рынке идёт процесс интеграции и консолидации, операторы выходят на цифровой сегмент рынка, мелкие игроки рынка приобретаются крупными игроками, и таким образом создаются новые холдинги, которые диверсифицируют свою деятельность. Аналитики телекоммуникационного рынка считают эту тенденцию правильным направлением и естественным процессом и отмечают, что в целом, это явление будет продолжаться, и в будущем найдёт применение во многих регионах мира.

Актуализируются такие вопросы, как формирование телекоммуникационных компаний вокруг клиента, предоставление ряда услуг с использованием одного клика и построение стратегии социальной многоканальной коммуникации. Для этого компании должны сначала внести изменения в свои операционные процессы. В настоящее время, компании должны вести процессы адаптации бизнеса, основанные на изменении требований клиентов, усовершенствовать бизнес-модели, трансформироваться в компании, которые смогут предоставить более доступные, различные услуги в рамках одного пакета и, конечно же, уделять особое внимание на создание инфраструктуры и ее реконструкции.

В настоящее время телекоммуникационная сфера является одной из самых стремительно развивающихся секторов. Статистические данные показывают, что в 2019-ом году прогнозируется повышение доходов от телекоммуникационных услуг до 1 трлн. 196 млрд. евро. Исследования говорят о том, что Азиатско-Тихоокеанский регион является самым быстроразвивающимся в телекоммуникационном секторе. В 2015-ом году прибыль в этом регионе составила 375 миллиардов евро. Согласно отчёту организации GSMА (Ассоциации Мобильных операторов), «Мобильная Экономика 2017», число пользователей мобильных телефонов в мире достигло в 2017-ом году 5 млрд. и это число достигнет в 2020-ом году 5.7 млрд. или 3\4 части населения всего мира, а широкополосное мобильное соединение достигнет 73%. Рост будет происходить в основном в Азиатском континенте и в течении последующих трёх лет только в Индии, число новых клиентов будет 310 млн. Наряду с этим, согласно отчёту GSMA, число прямых или косвенных сотрудников, работающих в мобильной экосистеме будет составлять 30.9 млн. человек. Капиталовложения операторов до 2020-го года достигнет 700 млрд. долларов.

В связи с происходящими тенденциями развития, известная компания “McKinsey & Company” представляет ряд интересных сведений. Сообщается, что на фоне происходящих процессов руководители компаний должны принимать серьёзные меры для роста доходов и проходить через трансформационные процессы. Согласно исследованиям компании, применение новых технологий и дигитализация позволят компаниям оптимизировать бизнес процессы, тем самым снизить затраты, удовлетворить клиентов и увеличить продажи. У операторов беспроводной связи мало причин не идти на это или просто ждать, потому что все технологии и методы управления, которые им нужны теперь доступны. Компания “Deloitte” также представляет собственный прогноз, связанный с развитием технологий. В своём отчёте “Прогнозы Телекоммуникации, Технологии и Медиа 2018” компания отмечает, что в 2018-ом году прямые трансляции и мероприятия в онлайн-мире принесут значительные доходы.

Местные компании не должны отставать от глобального развития

Влияние динамичного развития телекоммуникационной области на Азербайджан неизбежно, и компании, являющиеся передовыми игроками азербайджанского телекоммуникационного сектора – мобильные операторы, магистральные (backbone) провайдеры, интернет сервис провайдеры, а также операторы кабельного телевидения традиционного и нового поколения и т.д. не должны оставаться в стороне от этих процессов. Они должны применять стратегию развития, отвечающую новым требованиям. В предстоящий период, компании должны расширить клиентскую базу, предлагать социально активным клиентам новые инновационные телекоммуникационные услуги, представлять продукты, способные развивать ИКТ сектор страны и конкурировать на мировом рынке. У Азербайджана есть все возможности стать цифровым центром. Внедрение высоких технологий, проведение важных мероприятий в нашей стране и важные решения, принятые государством для развития телекоммуникационной отрасли, дают основание говорить об этом.

В настоящее время работа, проделанная для развития ИКТ и реализованные проекты, в конечном итоге обеспечат развитие экономики знаний в нашей стране. Это придаст большую гибкость деятельности людей и бизнесу. Новая стратегия развития, поддерживаемая государством, и отвечающая требованиям эпохи пост-нефтяного периода, направление устойчивого развития, в соответствии требованиям новой эпохи, создаст новую экосистему в сфере телекоммуникации Азербайджана и благоприятную возможность для устойчивого развития общества и государства, внедрения инноваций, развития деловой среды и привлечения новых инвестиций.

Широкое применение этой стратегии меняет архитектуру традиционной телекоммуникации, ведёт к инновациям, а также обеспечивает развитие новой цифровой поведенческой культуры населения.

Об авторе: Ф. Аллахвердиев имеет более чем 20-летний опыт работы в области телекоммуникаций и является основателем различных стартапов и нескольких успешных компаний в области ИКТ. В разные года Ф.Аллахвердиев работал на должности руководителя в телекоммуникационных компаниях, таких как «Caspian Telecom», «Ailə TV», «Ailе NET», «CONNECT». Он окончил Бакинский государственный университет по специальности Прикладная Математика и является выпускником Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова по программе “MBA Executive”. В настоящее время, Ф.Аллахвердиев является Генеральным директором национального магистрального интернет провайдера ООО "AzerTelecom", связывающего Азербайджан с международной интернет сетью. Компания предоставляет оптовый интернет, услуги по выделенным линиям, транспортировка в мобильных сетях, международный транзит, SIP-телефония, FTTx, Корпоративную сеть, а также другие передовые ИКТ услуги и внедряет в стране инновационные подходы, имеющиеся в мировой телекоммуникационной среде.

Автор: Фуад Аллахвердиев

Генеральный директор ООО“AzerTelecom”



