Азербайджанская KTIB получила 3-летний контракт на 152 ГРП для Газпрома в Ямбурге и Уренгое

ООО "Рок Инжиниринг Сервисез" (подразделение азербайджанской KTIB Holding) выиграло тендеры на оказание услуг по гидроразрыву пласта для ООО "Газпром добыча Ямбург" и "Газпром добыча Уренгой" в 2018-2020 годах на общую сумму 1,587 млрд рублей.

В том числе для "Ямбурга" будет проведено 67 "скважинно-операций", для "Уренгоя" - 85. В закупке также принимали участие ООО "ФракДжет-Волга", ООО "Везерфорд" и ООО "Альянс Сервис".

Группа компаний KTIB основана в 2005 году в Баку. В нее входят подразделения в России ("Рок Инжиниринг Сервисез", ООО "Тюбинг сервис", Core technology laboratory, Fiber optic solutions), Азербайджане (Kaspiyan Tehlukesizlik Baltalari), США, Казахстане, на Ближнем Востоке (Rock engineering middle east incorporated, Rock engineering middle east drilling, Kaspian ti bits fzs).