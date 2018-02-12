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Дальнее зарубежье 12.02.2018 14:01

Возможность проведения Анкарой военной операции в Идлибе обсуждается военными стран-гарантов в астанинском формате - Богданов

Возможное проведение Турцией военной операции в сирийском Идлибе обсуждается по военной линии между странами-гарантами в Астанинском формате.

"Есть астанинский формат, и страны-гаранты, есть функционирование зон деэскалации. Я думаю, все эти вопросы обсуждаются, прежде всего на уровне наших военных коллег", - сказал журналистам М.Богданов, отвечая на вопрос о позиции России по возможной операции Турции в сирийском Идлибе.

"Одновременно мы за то, чтобы соблюдались договоренности по зонам деэскалации и принцип сохранения территориальной целостности Сирии", - добавил он.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, СИРИЯ, ИДЛИБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]