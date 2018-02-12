Возможность проведения Анкарой военной операции в Идлибе обсуждается военными стран-гарантов в астанинском формате - Богданов

Возможное проведение Турцией военной операции в сирийском Идлибе обсуждается по военной линии между странами-гарантами в Астанинском формате.

"Есть астанинский формат, и страны-гаранты, есть функционирование зон деэскалации. Я думаю, все эти вопросы обсуждаются, прежде всего на уровне наших военных коллег", - сказал журналистам М.Богданов, отвечая на вопрос о позиции России по возможной операции Турции в сирийском Идлибе.

"Одновременно мы за то, чтобы соблюдались договоренности по зонам деэскалации и принцип сохранения территориальной целостности Сирии", - добавил он.