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Происшествия 12.02.2018 13:18

Глава Минтранса: на борту рухнувшего Ан-148 находились три иностранца - из Швейцарии, Азербайджана и Казахстана

На борту потерпевшего крушение в Подмосковье самолета Ан-148, по предварительным данным, были три иностранца - граждане Швейцарии, Азербайджана и Казахстана, сообщил глава Минтранса РФ Максим Соколов.

"По предварительным данным, на борту самолета было трое иностранных граждан - Швейцарии, Азербайджана, Казахстана", - заявил М.Соколов в понедельник на заседании правительственной комиссии, созданной в связи с авиакатастрофой.

Он попросил представителей МИД РФ доложить о взаимодействии с дипломатическими представительствами стран, чьи граждане находились на борту Ан-148.

Самолет "Саратовских авиалиний" разбился 11 февраля в Раменском районе Подмосковья через 4 минуты после вылета из Домодедово в Орск. На его борту находился 71 человек, в основном жители Оренбургской области. Все они погибли.

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Тэги: РОССИЯ, САМОЛЕТ, ПАССАЖИРЫ, ИНОСТРАНЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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