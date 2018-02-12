Глава Минтранса: на борту рухнувшего Ан-148 находились три иностранца - из Швейцарии, Азербайджана и Казахстана

На борту потерпевшего крушение в Подмосковье самолета Ан-148, по предварительным данным, были три иностранца - граждане Швейцарии, Азербайджана и Казахстана, сообщил глава Минтранса РФ Максим Соколов.
"По предварительным данным, на борту самолета было трое иностранных граждан - Швейцарии, Азербайджана, Казахстана", - заявил М.Соколов в понедельник на заседании правительственной комиссии, созданной в связи с авиакатастрофой.
Он попросил представителей МИД РФ доложить о взаимодействии с дипломатическими представительствами стран, чьи граждане находились на борту Ан-148.
Самолет "Саратовских авиалиний" разбился 11 февраля в Раменском районе Подмосковья через 4 минуты после вылета из Домодедово в Орск. На его борту находился 71 человек, в основном жители Оренбургской области. Все они погибли.
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