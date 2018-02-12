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Дальнее зарубежье 12.02.2018 13:19

В Афганистане предотвратили теракт, уничтожив заминированную машину с четырьмя боевиками

Автомашина, начиненная взрывчаткой, была взорвана сотрудниками правоохранительных органов на западе Афганистана, сообщает в понедельник телеканал Ariana News, со ссылкой на представителей местных властей.

Заминированный автомобиль с четырьмя вооруженными террористами был уничтожен до достижения им цели на территории селения Даханаи-Джувал уезда Анар Дара провинции Фарах, говорится в сообщении.

Отмечается, что никто из мирных жителей не пострадал.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТЕРАКТ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]