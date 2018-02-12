В Афганистане предотвратили теракт, уничтожив заминированную машину с четырьмя боевиками

Автомашина, начиненная взрывчаткой, была взорвана сотрудниками правоохранительных органов на западе Афганистана, сообщает в понедельник телеканал Ariana News, со ссылкой на представителей местных властей.
Заминированный автомобиль с четырьмя вооруженными террористами был уничтожен до достижения им цели на территории селения Даханаи-Джувал уезда Анар Дара провинции Фарах, говорится в сообщении.
Отмечается, что никто из мирных жителей не пострадал.
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