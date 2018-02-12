Диверсификация позволит Азербайджану повысить экономическую устойчивость - Moody`s

Диверсификация повысит устойчивость экономики Азербайджана в среднесрочной и долгосрочной перспективе, но она, вероятно, будет медленной, считают аналитики Moody`s Investors Service.
"Диверсификация повысит экономическую устойчивость Азербайджана в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Но прогресс, вероятно, будет медленным и основан на государственных средствах", - отмечается в комментариях агентства по экономическим перспективам республики.
По оценкам агентства, через 20-25 лет Азербайджан может столкнуться с истощением добычи нефти на имеющихся месторождениях. "Власти Азербайджана начинают использовать значительные запасы газа в качестве источника экспорта, и это позволит частично компенсировать снижение нефтяных доходов в предстоящие годы", - подчеркивает агентство.
Газопровод TANAP, как ожидается, будет введен в эксплуатацию в первой половине 2018 года, и по нему газ будет транспортироваться на запад Турции. В последующие годы азербайджанский газ по газопроводу TAP будет экспортироваться в Грецию, Албанию, Италию. "Однако, запасы газа в Азербайджане также ограничены, а экспорт и доходы от газа вряд ли могут компенсировать потери от экспорта нефти. TANAP, мощностью в 16 млрд кубометров на начальном этапе, и его увеличение до 31 млрд кубометров к 2026 году позволит Азербайджану увеличить экспорт углеводородов соответственно до 105,5 млн и 204,5 млн баррелей нефтяного эквивалента", - подчеркивается в комментариях.
По оценкам Moody`s, власти Азербайджана проводят политику поощрения развития ненефтяного сектора. Для этого были утверждены отраслевые "дорожные карты".
При этом агентство акцентирует внимание на туристическом потенциале Азербайджана, развитой инфраструктуры туризма, что позволит в последующие годы увеличить турпоток в республику.
"Азербайджан также стремится стать ключевым транспортно-логическим узлом, связав Китай и Центральную Азию с Европой (коридор Восток-Запад) и Россию, Ираном с Южной Азии (коридор Север-Юг). Бакинский международный морской торговый порт уже является крупнейшим портом на Каспийском море, а первый этап расширения порта в Аляте, будет завершен к середине 2018 года. Новый порт будет расположен в зоне свободной торговли, которая охватывает главный международный аэропорт и железнодорожные узлы, соединяющие Баку с Россией, Грузией и Турцией, Ираном. Ввод в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Джейхан сократит время на транспортировку грузов через Азербайджан с 45 дней до 14 дней", - подчеркивает агентство.
В Moody`s считают, что диверсификация экономики потребует значительных бюджетных расходов. "Налоговые и таможенные льготы являются частью пакета для содействия развитию ненефтяных секторов, а также инвестиции в инфраструктуру для создания единого транспортного и логистического узла, по прогнозам, составили около 5% ВВП в 2017 году", - отмечается в комментариях.
А.Азизов
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