ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе 12 февраля привлек 200 млн манатов, ставка снизилась до 8,01%

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек 200 млн манатов в понедельник на очередном депозитном аукционе для банков, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центробанке.

«Центробанк 12 февраля провел очередной депозитный аукцион. ЦБА привлек 200 млн манатов, хотя предложение в ходе аукциона составило 848,2 млн манатов. Средневзвешенная ставка снизилась до 8,01% (на предыдущем аукционе 5 февраля - 13,05% - ИФ)», - отметили в банке.

Как сообщалось, ЦБА в июне 2016 года начал проведение депозитных аукционов.

Б.Рустамбеков