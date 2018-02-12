ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе 12 февраля привлек 200 млн манатов, ставка снизилась до 8,01%

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек 200 млн манатов в понедельник на очередном депозитном аукционе для банков, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центробанке.
«Центробанк 12 февраля провел очередной депозитный аукцион. ЦБА привлек 200 млн манатов, хотя предложение в ходе аукциона составило 848,2 млн манатов. Средневзвешенная ставка снизилась до 8,01% (на предыдущем аукционе 5 февраля - 13,05% - ИФ)», - отметили в банке.
Как сообщалось, ЦБА в июне 2016 года начал проведение депозитных аукционов.
Б.Рустамбеков
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