Airbus выявила проблемы в 30% двигателей Pratt & Whitney на самолетах A320neo

Европейский авиастроительный концерн Airbus SE выявил проблемы и дефекты в 30% из 113 двигателей американской Pratt & Whitney (P&W), которые установлены на находящиеся в эксплуатации самолеты A320neo.

В пятницу Airbus предупредила об этом Европейское агентство по безопасности полетов (EASA), в понедельник компания подтвердила сообщения для СМИ. Новые проблемы в турбовентиляторных авиадвигателях с редуктором (GTF), которые поставляются P&W и германской MTU Aero Engines, отличаются от обнаруженных в прошлом году.

Airbus была вынуждена частично приостановить поставки A320neo новым клиентам.

По данным Airbus, лайнеры семейства в настоящее время используют 18 авиакомпаний по всему миру. На этой неделе Airbus должна была обнародовать новые планы производства авиалайнеров на 2018 года. В прошлом году объемы выпуска A320neo оказались меньше ориентира из-за перебоев с поставками двигателей.

В Индии дефект обнаружен на 17 самолетах, эксплуатируемых IndiGo и GoAir, пишет агентство Bloomberg. IndiGo - индийский лоукостер, на данный момент крупнейший покупатель A320neo в мире. В воскресенье он сообщил о трех случаях выхода двигателей из строя в полете и трех инцидентах, когда пилоты были вынуждены вернуться в ангар до взлета. По словам представителей IndiGo, лучшим решением будет замена двигателей.

Airbus отмечает, что клиенты поставлены в известность, концерн, P&W и авиакомпании совместно работают над решениями, которые позволят свести перебои к минимуму.

В РФ единственным на сегодня эксплуатантом А320neo является авиакомпания S7 Airlines. Сейчас в парке перевозчика, по данным Росавиации, 4 лайнера этого типа, первый из них поступил в июле 2017 года. Сообщалось, что у S7 есть два контракта на 12-летний лизинг А320-200neo: 10 лайнеров этого типа компания арендует у ирландской лизинговой Aercap Ireland Capital limited и еще 6 - у китайской BOC Aviation.

Акции Airbus в понедельник подешевели на 0,7% на торгах в Париже, MTU Aero - на 1,9%. Цена бумаг United Technologies Corp., в которую входит Pratt & Whitney, рухнула на 1,4% на торгах во Франкфурте.