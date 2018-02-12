Баку считает грубым нарушением международного права попытки Еревана заселить армян из Сирии на оккупированных территориях Азербайджана - МИД

Армения уничтожает культурное и религиозное наследие азербайджанцев на оккупированных территориях Азербайджана, заявил министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров.
Э.Мамедъяров принял в понедельник в Баку секретаря Ватикана по связям с государствами архиепископа Пола Ричарда Галлахера (Paul Richard Gallagher).
«Э.Мамедъяров рассказал П.Р.Галлахеру о политике Армении по разграблению и уничтожению материально-культурного и религиозного наследия азербайджанцев на оккупированных территориях Азербайджана»,- говорится в сообщении МИД.
Азербайджанский министр также проинформировал своего собеседника о переговорном процессе по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и занимаемой официальным Баку позиции.
Министр также отметил, что Армения незаконно расселяет на оккупированных территориях беженцев-армян из Сирии. «Политика заселения на оккупированных территориях и попытки целенаправленного изменения демографического состава являются грубым нарушением международного права»,- сказал Э.Мамедъяров.
Собеседники выразили обеспокоенность ростом расизма, ксенофобии, проявлений ненависти на этнической и религиозной почве, стремления придать конфликтам религиозный оттенок.
Ф.Исазаде
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