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Финансы 12.02.2018 14:07

ААМ привлекла синдицированный кредит в $15 млн для погашение долгов и оптимизацию деятельности в Азербайджане

Компания Azerbaijan International Mining Company Limited («дочка» Anglo Asian Mining plc (ААМ), разрабатывающей месторождения драгметаллов в Азербайджане) привлекла синдицированный кредит в размере $15 млн, отмечается в информации Anglo Asian.

«Организатором синдицированного кредита выступил азербайджанский PASHA Bank. Средства привлечены сроком на два года по фиксированной процентной ставке 7% годовых», - отмечается в информации.

По данным компании, из указанной суммы $13,47 млн будет направлено на погашение существующих кредитов Anglo Asian Mining перед Амстердамским торговым банком N. V. ($3,699 млн), Gazprombank (Switzerland) Ltd. ($3,7 млн), генеральным директором ААМ Реза Везири ($3,86 млн) и турецким Yapi Credit Bank ($2,211 млн).

«После рефинансирования, сумма основного долга сократиться до $5,1 млн. Кроме этого, данная сделка позволит компании направить $8,4 млн. в виде капитальных инвестиций на работы по расширению и оптимизации в рамках проекта добычи золота, меди и серебра на месторождении Гедабек», - отмечается в информации.

Помимо этого, с 12% до 7% годовых снижена процентная ставка по кредиту, привлеченному ААМ от Международного банка Азербайджана.

Контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривает разработку 6 месторождений золота. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%.

Согласно контракту, с этих месторождений планируется добыть 400 т золота, 2,5 тыс. т серебра.

Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Гедабек, добыча серебра – в 2010 году. В сентябре 2013 года компания приступила к разработке месторождения Гоша, летом 2015 года – с месторождения Гадир, Угур – в сентябре 2017 года.

Н.Аббасова

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Тэги: КОМПАНИЯ, КРЕДИТ, ПРИВЛЕЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]