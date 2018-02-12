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СНГ 12.02.2018 15:03

Юнкер выразил глубокие соболезнования в связи с авиакатастрофой в России

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер передал соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе российского пассажирского самолета "Ан-148".

"Хотел бы выразить глубокую скорбь и глубокие соболезнования народу Российской Федерации и особенно семьям погибших и их близких", - написал Ж.-К.Юнкер в своем "Твиттере" в понедельник.

К записи в микроблоге главы Еврокомиссии приложена копия письма президенту РФ, в котором Ж.-К.Юнкер делится своим потрясением об известии о катастрофе самолета в России.

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Тэги: EC, РОССИЯ, АВИАКАТАСТРОФА, ЮНКЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]