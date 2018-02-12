Юнкер выразил глубокие соболезнования в связи с авиакатастрофой в России

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер передал соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе российского пассажирского самолета "Ан-148".

"Хотел бы выразить глубокую скорбь и глубокие соболезнования народу Российской Федерации и особенно семьям погибших и их близких", - написал Ж.-К.Юнкер в своем "Твиттере" в понедельник.

К записи в микроблоге главы Еврокомиссии приложена копия письма президенту РФ, в котором Ж.-К.Юнкер делится своим потрясением об известии о катастрофе самолета в России.