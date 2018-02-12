Турецкие корабли продолжают блокировать буровую платформу у побережья Кипра

Корабли ВМС Турции продолжают в понедельник блокировать буровую платформу компании Eni, которая по договору с киприотскими властями должна начать бурение для добычи газа у юго-восточного побережья Кипра, сообщает киприотское государственное телевидение.
Официальный представитель правительства Кипра в понедельник заявил в эфире телеканала RIK, что платформа остановлена в 50 км от запланированного места бурения.
Он добавил также, что турецкие корабли не подпускают к этой зоне и другие суда, ссылаясь на проведение в данном районе учений.
Согласно заявлению турецких военных, данные маневры продлятся до 22 февраля.
В 2011 году возник спор между Кипром и Турцией из-за планов Республики Кипр разрабатывать месторождения углеводородов в своей исключительной экономической зоне. Вместе с тем, Турция пытается помешать разработке, признавая только самопровозглашённую Республику Северного Кипра и угрожая военным решением конфликта.
Турция выступает против добычи газа у побережья Кипра по согласованию с властями острова, так как, по мнению Стамбула, это нарушает этнические права жителей северного Кипра на местные природные ресурсы.
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