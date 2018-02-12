В Кремле подтверждают встречу Путина с Инфантино в понедельник

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что встреча Владимира Путина с руководителем ФИФА Джанни Инфантино состоится в Москве в понедельник.

"Запланирована встреча с президентом ФИФА Инфантино, который будет находиться в Москве", - сказал Д.Песков журналистам.

Изначально встреча должна была пройти в Сочи, однако президент перенес свою рабочую поездку в связи с крушением самолета в Подмосковье и возможной необходимостью координации работы правительственной комиссии. В связи с этим встречи В.Путина, которые должны были состояться в Сочи, были перенесены в Москву. В частности, в понедельник В.Путин проведет переговоры с главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом и встретится с финалистом конкурса "Лидеры России".

Д.Песков добавил, что Россия продолжает готовиться к чемпионату мира по футболу и находится в высокой степени готовности к его проведению. "Эти и другие вопросы будут обсуждаться с господином Инфантино", - сказал он.