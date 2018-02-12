В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие выходные погиб один человек – МВД

Один человек погиб в результате произошедших за минувшие выходные на территории Азербайджана четырех дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МВД республики.
В зафиксированных ДТП пострадали семь человек.
За выходные на территории республики было зафиксировано 200 преступлений, 27 из которых удалось раскрыть по «горячим следам».
По подозрению в совершении преступлений органами правопорядка задержано 41 человек.
Наряду с этим, были задержаны и переданы в следственные органы 17 человек, находящиеся в розыске.
Кроме этого, зафиксировано 12 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и один – с незаконным хранением оружия.
Ф.Исазаде
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