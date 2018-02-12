Верховный суд Испании может вновь выдать европейский ордер на арест экс-главы Каталонии

Испанский Верховный суд может в апреле возобновить действие европейского ордера на арест бывшего главы Женералитата Каталонии Карлеса Пучдемона, находящегося в Бельгии, сообщает в понедельник газета "Вангуардия".

Для этого в марте Верховному суду необходимо завершить первую фазу расследования в отношении бывших членов правительства Каталонии и К.Пучдемона, которых подозревают в мятеже. После этого судья Пабло Льярена, если сочтет это необходимым, сможет направить в Брюссель обвинительное заключение.

В январе 2018 года П.Льярена ответил отказом на запрос прокуратуры Испании повторно выдать ордер на арест К.Пучдемона. В первый раз прокуратура Испании потребовала выдать европейский ордер на арест отстраненного от власти каталонского лидера в начале ноября после того, как К.Пучдемон бежал из Испании в Бельгию. Однако позже, в декабре, испанские судебные власти отозвали ордер.

Испанское правосудие преследует К.Пучдемона и четверых его соратников по обвинению в мятеже, неподчинении властям и растрате государственных средств после проведения референдума о независимости Каталонии. В Испании им грозит до 30 лет тюрьмы.